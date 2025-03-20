フリースタイルスキーの世界選手権は19日、スイスのサンモリッツで第2日があり、男子モーグル決勝で2022年北京冬季五輪銅メダルの堀島行真（いくま）（トヨタ自動車）が89・03点で、17年以来、4大会ぶり2度目の優勝を果たした。女子モーグル決勝は出場4回目の冨高日向子（多摩大ク）が、この種目では13年の伊藤みき以来となる銀メダルを獲得した。中尾春香（佐竹食品）は6位だった。男子モーグルの堀島行真=ロイター■攻めた堀島