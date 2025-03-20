4月8日よりTBS系で放送がスタートする浅香航大主演のドラマストリーム『三人夫婦』に、美山加恋、三戸なつめ、葵うたの、市川知宏が出演することが発表された。 参考：浅香航大×朝倉あき×鈴木大河『三人夫婦』キービジュアル 本作は、浅香が地上波ドラマ初主演を務める新感覚ホームコメディ。孤独な堅物男・主人公の三津田拓三が、元カノ・矢野口美愛とその彼氏・里村新平から、“三人夫婦”にな