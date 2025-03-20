2025年3月16日、韓国・聯合ニュースによると、韓国で失業中、就職準備中、ただ家で休んでいる、といった無職の若者の数が2月に、120万人に達した。韓国・統計庁の資料によると、2月の青年（15〜29歳）失業者数は26万9000人で、前年同月より2．0％増加した。2月基準の青年失業者数はコロナ禍の21年に41万6000人に達したが、22年は29万5000人まで減り、2023年、2024年と減少を続けていた。今年また増加に転じた。15〜29歳の就業して