スポーツライター・荻島弘一氏の取材コラム「実業団と大学のドリームマッチ」。16日に大阪で行われた「ACN EXPO EKIDEN 2025」（エキスポ駅伝）は、そんな大会だった。正月のニューイヤー駅伝と箱根駅伝の上位チームが「日本一」を争い、大阪・関西万博の機運を盛り上げるのが目的だった。1970年大阪万博の会場をスタートし、2025年大阪・関西万博の開催地、夢洲がゴール。55年の月日の流れを表すように、総距離は約55キロに設定
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