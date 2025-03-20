兵庫県の淡路島では、花や緑と触れ合いながら様々な催しを楽しめる「淡路花みどりフェア2025」が、きょう3月20日（木・祝）から開幕します。これは、2000年に開催された「淡路花博 ジャパンフローラ2000」から25周年を記念して行われるもので、4月27日（日）までの39日間にわたり、淡路島全域でさまざまなイベントが繰り広げられる予定です。今回の花みどりフェアでは、島内の複合施設「淡路夢舞台」と国営明石海峡公園があ