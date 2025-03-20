【モデルプレス＝2025/03/20】タレントで歌手の後藤真希が2024年11月に発売した写真集「flos」（講談社）が、電子版写真集で歴代売り上げ史上最高記録を達成した。【写真】後藤真希、大胆露出話題の写真集◆後藤真希、電子版写真集で歴代売り上げ1位に発売以降、大きな話題を呼んできた本作。後藤のエイジレスな輝きを凝縮させた1冊として男性からの評価はもちろん、女性からも「真希ちゃんの透明感憧れる」「ゴマキボディ、きれい