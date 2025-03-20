INI（撮影＝岸田哲平） INIが19日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『MTV Video Music Awards Japan』（MTV VMAJ）に出演。「WMDA(Where My Drums At)」がBest Choreographyを受賞。ライブでは「WMDA(Where My Drums At)」と「FANFARE」の２曲を披露した。【写真】INI「MTV VMAJ」ライブパフォーマンスの模様１曲目はBest Choreographyを受賞した「WMDA(Where My Drums At)」を披露。「俺たちがINIだ！」と力強