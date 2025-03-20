乃木坂46（撮影＝上山陽介） 乃木坂46が19日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『MTV Video Music Awards Japan』（MTV VMAJ）に出演。「歩道橋」のミュージックビデオが「Best Pop Video」を受賞した。また、ライブでは「歩道橋」と「おひとりさま天国」を披露した。【写真】乃木坂46「MTV VMAJ」ライブパフォーマンスの模様Best Pop Videoを受賞し、「とても嬉しいです。歩道橋のミュージックビデオはたくさん