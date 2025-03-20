バーレーンに勝てば決定、引き分けなら他会場の結果次第に森保一監督率いる日本代表は、3月のワールドカップ（W杯）最終予選2試合（バーレーン戦／20日、サウジアラビア戦／25日）に臨む。現在、C組首位を独走する日本はバーレーンに勝てば、3試合を残し史上最速となる8大会連続の本大会出場が決まる。一方、引き分けでも他会場の結果次第で最終予選突破の可能性も。その条件をおさらいする。日本は最終予選6試合を消化した現