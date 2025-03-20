大友花恋が20日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDX』(毎週木曜後10：00)に出演する。【番組カット】生活に役立つシン常識を持ち寄った20日放送回の出演者「新生活に役立つシン常識SP」と題し、芸能人が実践している「シン常識」を披露する。伊沢拓司、伊集院光、浮所飛貴（ACEes）、大友、オズワルド、竹内由恵、バッテリィズ、矢口真里がゲスト出演し、新生活や旅行、コミュニケーション、芸能界で役立つ知識