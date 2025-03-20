2022年10月1日、79歳で亡くなったアントニオ猪木。今なお熱烈なファンを擁する猪木だが、世に喧伝されるそのイメージは二重三重の皮膜に包まれてきた。話題の新刊『兄 私だけが知るアントニオ猪木』（講談社刊）は、猪木家の末弟である啓介氏から見た、５歳年上の兄・猪木寛至の「人間の記録」だ。ブラジルへの移民、力道山との出会い、新日本プロレス、政治と事業、４度にわたる結婚、そして晩年の兄弟断絶と闘病。70年余に及んだ