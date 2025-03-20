1983年に北朝鮮に拉致された有本恵子さん（当時23）の父、明弘さんが2月15日に96歳で亡くなった。拉致問題は2002年9月の日朝首脳会談から22年が経ったが、膠着状態が続き、安否がわかっていない拉致被害者の家族のうち、親世代で健在なのは横田めぐみさんの母、早紀江さんだけとなった。早紀江さんは89歳。被害者や家族に残されている時間は限られている。長年、自民党政権の安全保障政策の中枢を担い、北朝鮮問題に取り組んできた