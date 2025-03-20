【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比61銭円高ドル安の1ドル＝148円63〜73銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0897〜0907ドル、162円08〜18銭。米連邦準備制度理事会（FRB）はこの日公表した経済見通しで年内の追加利下げ回数を2回のまま維持した。これを受け今後の日米金利差の縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが優勢となった。