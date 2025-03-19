次期スマホ「motorola edge 60 fution」が各認証機関を通過！既報通り、Motorola Mobility（以下、Motorola）が展開するフラッグシップスマートフォン（スマホ）「motorola edge」ブランドの次期モデル「motorola edge 60」シリーズと見られる製品（型番：XT2503-*、XT2505-*、XT2507-*）が複数の認証機関を通過しています（*は任意の数字）。一方、製品名が不明だったため、標準モデル「motorola edge 60」と上位モデル「motorola