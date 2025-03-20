運転免許証とマイナンバーカードを一体化できる「マイナ免許証」の運用が24日から始まります。■奥村誠悟記者「自動受付機のそばにある端末にマイナンバーカードをかざすところから、手続きが始まります。」福岡市南区の運転免許試験場では17日、「マイナ免許証」の手続きについて警察によるデモンストレーションが行われました。「マイナ免許証」は、マイナンバーカードのICチップに情