（20日、第97回選抜高校野球大会1回戦大垣日大―西日本短大付）練習試合で打席に向かう安田悠月選手=2025年3月8日午前10時28分、福岡県八女市、波多野大介撮影甲子園での悔しさは甲子園で晴らす――。西日本短大付（福岡）の安田悠月選手（3年）は、持ち前の長打力を磨き、「聖地」に戻ってきた。昨夏の全国高校野球選手権大会。菰野（三重）との2回戦で2点適時三塁打を放つ活躍を見せた。しかし、3回戦では京都国際のエー