いしかわ動物園（石川県能美市徳山町）は、今月生まれたばかりの羊の赤ちゃんを２０日から一般公開する。当面は天候を見ながら午後２時１０分〜３時に公開し、体調次第で展示を延長していくという。赤ちゃんは５日、ヒジキ（雄、２歳）とオコゲ（雌、同）の間に生まれた雄で、現在は体重約３・８キロ。サフォーク種で、赤ちゃんの時期は真っ黒な毛に覆われる。成長すると親と同じく体全体が白い毛になる。園では赤ちゃんの名