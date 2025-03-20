米連邦準備制度理事会（FRB）の本部【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は19日、金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）を開き、2会合連続で主要政策金利を据え置くことを決めた。終了後に公表した経済見通しでは、2025年10〜12月期の物価予想を引き上げる一方、経済成長率は下方修正した。パウエル議長は記者会見で、トランプ政権の関税政策などにより、経済情勢の「不確実性は非常に高まっている」と警戒感