世界的巨大ターミナルから1日に数人しか使わないような小駅まで、日本には9000もの駅があるという。【画像】 「国鉄の匂い」が漂う渡り案内板の文字そうした様々な終着駅を歩き続けた鼠入昌史氏の著書『ナゾの終着駅』より、一部を抜粋して掲載する。◆◆◆東海道新幹線といったら、やっぱり「のぞみ」。看板列車だとかなんだとか、御託を並べるまでもなく、東海道新幹線＝「のぞみ」。これは現代日本人の共通認識とい