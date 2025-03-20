上川隆也が主演するドラマ『問題物件』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第10話が19日に放送され、犬頭（上川）が大島高丸（船越英一郎）と対峙。ある交換条件を突き付けると、ネット上には「嘘でしょ」「そういう取引しちゃっていいの？？」「やだよー！！」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】犬太（コラレちゃん）を連れて散歩する雅弘（宮世琉弥）と恵美⼦（内