〈新幹線「のぞみ」に“無事に通過される駅”「三河安城」には何がある？〉から続く世界的巨大ターミナルから1日に数人しか使わないような小駅まで、日本には9000もの駅があるという。そうした様々な終着駅を歩き続けた鼠入昌史氏の著書『ナゾの終着駅』より、一部を抜粋して掲載する。【画像】妙に「ハイジっぽい」三河安城の新幹線駅新幹線「のぞみ」で名古屋駅に近づいてくると流れる車内放送。そこでよく聞く「三河安城」