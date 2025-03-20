◆ファルコンＳ追い切り（１９日・栗東トレセン）今週末の４重賞の追い切りが１９日、東西トレセンで行われ、第３９回ファルコンＳ・Ｇ３（２２日、中京）に出走するパンジャタワー（牡３歳、橋口慎介厩舎）は朝一番の栗東・坂路でフェリーニ（４歳１勝クラス）と併せ馬。馬なりのまま、しびれる手応えで５３秒０―１２秒０で併入した。五十嵐助手は「オーバーワークにならないように。我慢もできたし、やりたいことが全てできた