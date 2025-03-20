タレントの小池美由が１９日までに自身のインスタグラムを更新。フジテレビ系恋愛バラエティー番組「テラスハウス」に出演していた夫との２ショットを披露した。「主人とローンチパーティーに」と報告し、元キックボクシング日本王者で俳優の宮城大樹と記念撮影。２人でプリザードフラワーを持ち、「こんなに美しいのかと感激。これはさっそく誰かに贈りたい」とつづった。２人は２０２３年３月２８日に結婚。仲良し夫婦ショ