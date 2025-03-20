1995年3月20日に地下鉄サリン事件が発生して今年で30年。誰よりも早くオウム真理教の危険性に気づき、取材を続けてきた不肖・宮嶋の貴重写真で強制捜査の瞬間を振り返る。（全4回の1回目／♯2、♯3、♯4を読む）【画像】不肖・宮嶋が撮影し続けた“オウム真理教の狂気”を写真で一気に振り返る◆◆◆1995年3月20日、首都の地下鉄に猛毒がまかれた無差別テロ1995年3月20日午前8時に起きた地下鉄サリン事件。死傷者6300人以上