〈〈事件から30年〉「処置に困っています」地下鉄サリン事件発生直後、被害者が次々に運び込まれ…病院からの切迫した“電話の内容”〉から続く猛毒サリンを使った無差別テロ「地下鉄サリン事件」から、3月20日で30年となった。『警視庁科学捜査官』（文春文庫）より一部を抜粋。本書では著者で科捜研研究員だった服藤恵三氏が、オウム真理教教祖・麻原彰晃（松本智津夫）逮捕のためサリン製造の全容解明に尽力した知られざるド