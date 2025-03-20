佐々木は四球で自ら招いたピンチを連続三振で切り抜けた(C)Getty Imagesまずまずのデビューだ。3月19日、2024年オフにポスティングシステムでドジャースへ移籍した佐々木朗希は、カブスとのMLB東京シリーズ第2戦に先発登板。3回1安打1失点、3奪三振、5四球と制球面に苦しみながらもスケールの大きさを感じさせる投球内容で、試合の模様をリアルタイムで追っていた米メディアからは、称賛の声も上がっている。【動画】佐々木朗