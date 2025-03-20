「ＬＯＶＥＣＨＲＯＭＥ」（ラブクロム）と呼ばれる人気のくしを盗んだとして、長野県警駒ヶ根署は１８日、駒ヶ根市の無職の男（２９）を建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕した。発表などによると、男は同日午前６時半頃、同所のメッキ加工大手「塚田理研工業」で、ラブクロム３５０本（時価計４５万４８５０円相当）を盗んだ疑い。容疑を認めている。同社によると、男は元社員だという。ラブクロムは「髪がきれいになる」な