全国各地の約200の窯元や作家が集まる「第25回全国陶磁器フェアin福岡2025」（西日本新聞社など共催）が20日、福岡市博多区のマリンメッセ福岡A館で始まる。24日まで。小石原（福岡）や波佐見（長崎）、信楽（滋賀）、美濃（岐阜）など、主要産地の個性豊かな器を展示。ろくろや絵付けの体験コーナー、北海道グルメを味わえるフェアなどもある。19日は窯元のスタッフらが会場準備に追われた。石見焼の陶芸家、宮内孝史さん（