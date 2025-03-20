メディア関係者などでつくる一般社団法人「福岡ペン倶楽部（くらぶ）」は4月1日午後6時から、歴史家で作家の加来耕三さんを招いて「歴史に学び、未来を読む」と題した講演会を、福岡市・天神の久留米大福岡サテライトオフィス（エルガーラオフィス棟6階）で開く。参加無料。同倶楽部は2020年末の設立。今年設立から5年となるのを記念し、今回は会員外の一般参加も募っている。加来さんは、歴史を日常生活やビジネスへ活用して