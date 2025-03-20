◇MLB東京シリーズ開幕第2戦 ドジャース6-3カブス（19日、東京ドーム）メジャー初登板を3回56球3奪三振1失点で終えた佐々木朗希投手が試合後、会見に応じ「日本のファンの皆さんが作ってくれた独特な素晴らしい雰囲気の中で投げられてよかった」と振り返りました。佐々木投手は初回から160キロ台を連発。メジャー初三振を鈴木誠也選手からストレートで奪ってみせるなど、投じた11球のうち9球がストレートでした。本人も手応えを感