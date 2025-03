©️ABCテレビ まさか、豪華アーティストたちがサプライズ登場するとは……!7人組ダンス&ボーカルグループ・PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE(以下「PSYCHIC FEVER」)初となるアメリカツアーのファイナル公演に、カメラが迫った! 【動画】サプライズゲスト登場!TikTok2億6000万回再生突破の『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』スペシャルバージョン ©️ABCテレビ