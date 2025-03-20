◇第97回選抜高校野球大会第2日1回戦敦賀気比15―0滋賀短大付（2025年3月19日甲子園）【記者フリートーク】「いがっこりいち」。五十子の名前は唯一無二だ。「名字由来net」によると「五十子」は全国に約780人のみで、名前の「李壱」はさらに珍しい。「りいち」は麻雀などで使われる「リーチ」が由来。父・武志さん（44）が命名し、「勝負強い子になってほしい」との願いがこめられた。聖地初登板で好投したように、勝