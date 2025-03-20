日本テレビ系で１８日に中継されたＭＬＢ日本開幕シリーズ「カブス対ドジャース」（東京ドーム）の平均世帯視聴率が関東地区で３１・２％で、今年の国内番組で最高視聴率だったことが１９日、ビデオリサーチの調査で分かった。瞬間最高視聴率は３５・７％だった。日本でのメジャー開幕戦は、２０１９年のマリナーズ・イチロー氏の引退試合以来、６年ぶり。ドジャースの「１番・指名打者」大谷翔平投手はもちろん、ドジャース・