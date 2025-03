2024年、LUNA SEAは結成35周年という節目を迎え、全国ツアー『ERA TO ERA』を開催。そして今年2月には、東京ドームでそのグランドファイナル『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-』を成功させ、これまでの軌跡と未来への希望が融合した感動的なステージとして記憶に刻んだ。このように35周年のアニバーサリーイヤーを見事に走り抜けたLU