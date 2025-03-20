海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週は、ゲストにザ・プラン9のお～い！久馬、爆ノ介を迎え、マイホーム購入を真剣に考える藤崎マーケット・田崎のシリーズ企画「いつかは家を買いたい田崎」と、「ダブルヒガシのチーズケーキを極めたい！」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレビ 「いつかは