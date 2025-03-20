◇ナ・リーグドジャース6−3カブス（2025年3月19日東京D）ドジャース・大谷翔平投手（30）が19日のカブスとの開幕第2戦で今季1号を放った。5回に右中間席へソロ。フェンス際でファンの手に当たってグラウンドへ戻り、リプレー検証でも本塁打判定は変わらなかった。開幕から8打席目で早くも2年連続本塁打王の本領を発揮。日本列島を熱狂させた2日間の東京開幕シリーズは凱旋弾で2連勝を飾り、メジャー8年目が華々しく始まっ