「オープン戦、ヤクルト（降雨中止）阪神」（１９日、神宮球場）阪神の藤川球児監督（４４）が１９日、ビーズリーとデュプランティエを２０日のウエスタン・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）でスライド登板させることを明かした。２人はこの日のヤクルトとのオープン戦で登板予定だったが、降雪で中止に。指揮官は「明日はＳＧＬですよね。ぜひ見に行ってあげてください。頑張って投げると思いますからね」と話した。ビーズリーは今