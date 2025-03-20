大谷の1号はリプレー検証の結果、本塁打が認められた(C)Getty Imagesさすがの千両役者ぶりだった。ドジャースの大谷翔平は東京開幕シリーズ2戦目となる、19日のカブス戦（東京ドーム）に「1番・DH」で先発出場。3打席目で今季初アーチとなる1号ソロを放った。【動画】ファンの妨害か否か…ビデオ判定導入で議論が飛び交った大谷翔平が今季1号5回、一死走者なしで迎えた第3打席。相手2番手のネート・ピアソンの159キロの速球