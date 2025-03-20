サッカー日本代表は１９日、２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選のバーレーン戦（２０日・埼玉スタジアム）へ向けて、試合会場で最終調整を行った。勝てば８大会連続８度目のＷ杯出場が決まる一戦に向けて、公式会見に臨んだ主将のＭＦ遠藤航（３２）＝リバプール＝は「勝って決めたい」と必勝宣言。森保一監督（５６）は日本の指揮官として史上初の２大会連続Ｗ杯出場決定の瞬間をホームで迎えるべく、「ベストを尽くす」と意気