このお話は、著者・にちゃん（©︎nichan_comi）さんの友達が高校時代にバイト先で受けたいじめの体験談が描かれています。主人公・きゅきゅさんの友達・田中くんは店長に「バイトをやめます」と伝え、その理由を「小林さんがムリ」だと言いました。店長はシフトを調整すると言ったものの、彼の気持ちは変わりません。このことをきゅきゅさんはメールで受け取り…。『新人いじめが趣味のフリーター男