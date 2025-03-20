▼天候不良には逆らえないはい。（この時期の寒さは）暖かくなる合図ですね。▼21日からのオリックス戦オープン戦最後の3試合かな、オリックス戦は。そんなにたくさん打たなくても、ゲーム展開をなじませられれば、という3試合にしたい。これはもう例年通りで、最後の3試合は、ゲームの流れをつくり出すためのものだと捉えている。DHを使う時もあるけど、使わない時もあると思っていただいたら間違いない。