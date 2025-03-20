昨年11月の京王杯2歳S勝ち馬パンジャタワー（牡＝橋口）は坂路で併せ馬。フェリーニ（4歳1勝クラス）を追いかけ、ラスト1F12秒0で併入に持ち込んだ。橋口師は「追い切りは指示通り。いい併せ馬だったし体も引き締まって来ました」と出来に満足げ。前走の朝日杯FS（12着）は外枠で展開も向かなかった。「実績ある千四なら」と距離短縮で反撃を期す。