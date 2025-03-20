昨夏の新潟2歳S覇者トータルクラリティ（牡＝池添）は坂路単走追い。手応え十分のまま4F54秒2〜1F12秒4を計時した。池添師は「しまい重点でいい動き。成長分もあります」と感触を口にする。デビュー2連勝で挑んだ前走の朝日杯FSは伸びを欠いて13着に敗れた。「ペースが遅く、掛かっていた。千四の方がいいかも」と距離短縮で反撃に燃える。