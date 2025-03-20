春のG1シーズン開幕を告げるスプリント王決定戦「第55回高松宮記念」の1週前追い切りが東西トレセンで行われた。2年連続2着のナムラクレア（牝6＝長谷川）はルメールを背に坂路で4F51秒5〜1F12秒1の好時計。僚馬で半弟のナムラアトム（4歳3勝クラス）を突き放した。見守った長谷川師は「非常にいい状態。2歳時から完成度が高く、そこからさらに良くなってきた。そんな馬はなかなかいない。G1を勝たせなければならない馬」と言葉