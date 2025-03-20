▼オフトレイル（吉村師）中間は順調。前走は開幕週の馬場が厳しかった。展開が向けばやれる力がある。▼カンチェンジュンガ（庄野師）状態はいい。1Fの距離短縮でG1なので前も簡単には止まらないだろう。展開が向けば。▼トゥラヴェスーラ（高橋康師）時計は指示通り。しまいもしっかり動けていた。最終週で馬場が悪くなってくれれば。▼ビッグシーザー（西園正師）しっかり併せて反応も良かった。トライアルは使えなかっ