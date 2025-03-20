オリックスのドラフト1位・麦谷（富士大）が、開幕スタメンに向けたラストスパートに入る。チームのオープン戦はきょう20日のDeNA戦（横浜）と、あす21日からの阪神3連戦（京セラドーム）で終了。カブス、ドジャースを零封した虎投手陣も打ち、猛アピールする。「オープン戦が残り4日。まだアピールするチャンスが残ってるので、結果に貪欲にやっていきたい」18日のDeNA戦は「1番・中堅」でフル出場。5打数1安打だったが、強