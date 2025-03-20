3月20日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・玉名市大浜町（携帯電話・シートベルト）県道・・・菊池郡菊陽町久保田（スピード違反）県道・・・阿蘇郡南阿蘇村河陰（スピード違反）  ＜午後＞国道3・・・葦北郡芦北町芦北（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。