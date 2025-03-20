ＮＨＫ大阪放送局は、女優の橋本環奈と今田美桜が東京・渋谷のＮＨＫ放送センターを訪れ、朝ドラ恒例の「バトンタッチセレモニー」に出席したとして２人のコメントを発表した。朝の連続テレビ小説「おむすび」は２９日まで放送され、３１日から「あんぱん」の放送が始まる。「おむすび」で主人公・米田結を演じた橋本は「（クランクアップしてから）もう１か月もたったということにすごく驚いています。クランクアップの時のこ