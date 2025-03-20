クイーンCの勝ち馬エンブロイダリー（牝3＝森一）は短期免許で来日予定のジョアン・モレイラ（41）とのコンビで桜花賞（4月13日、阪神）に向かうことが19日、分かった。シルクホースクラブが発表。騎乗するのは昨年6月の東京新馬戦（2着）以来。昨年の桜花賞をステレンボッシュで制した名手を背に牝馬クラシックに挑む。