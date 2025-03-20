夫婦漫才コンビ・かつみ♥さゆりが１９日、大阪市内で行われたラーメン店「人類みなボヨヨンラーメン」開店発表記者会見に出席した。１７年前にラーメン店を手がけるも失敗するなど、数々のビジネスに敗れ苦汁をなめてきた経験を持つ夫妻と、行列の絶えない人気ラーメン店「人類みな麺類」がタッグを組み、心斎橋ＰＡＲＣＯに期間限定（１９日〜）でオープン。４種類のオリジナルラーメンを販売する。♥さゆりは「成